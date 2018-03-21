المدينة.. استئصال ورم من وجه مريض بعد معاناة 5 سنوات

تواصل – أحمد الحربي:

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة في إنهاء معاناة مريض مع ورم أرومي مينائي أُصيب به في منطقة الفك، استمرت لأكثر من خمس سنوات، عن طريق جراحة أُجريت على عدة مراحل، بواسطة الفريق المكون من أطباء جراحة الوجه والفكين، وجراحة الأوعية الدموية.

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد البلوي، استشاري جراحة الوجه والفكين والمشرف على الحالة، أنه في المرحلة الأولى تم استئصال الورم الأرومي الغازي للفك السفلي، وفي المرحلة الثانية تم تعويض الفك السفلي بعظمة الشظية (إحدى عظام الساق) و تم تثبيت وتشكيل عظمة الشظية على صفيحة تيتانيوم بما يشابه الفك ثم تم عمل عملية توصيل مجهري للأوعية الدموية بين شريان ووريد الشظية مع الشريان اللساني والوريد الوجهي، كما أكد بأن هذه العملية تعتبر من العمليات الدقيقة التي تحتاج إلى مهارات خاصة وأجهزة متقدمة ودقيقة.

بدوره، عبر الدكتور أيمن بن محمد خرابة، مدير عام مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة عن فخره واعتزازه بما تمتلكه المستشفى من كفاءات طبية مميزة وتعاون أكثر من رائع بين منسوبيها مما يجعلها قادرة بحول الله على تجاوز المصاعب والعمليات المعقدة والدقيقة، مقدماً شكره الجزيل لجميع الطاقم الطبي المشارك في هذا الإنجاز الطبي الذي يُضاف إلى قائمة الإنجازات المستمرة في المستشفى.

أما أعضاء الفريق صاحب الإنجاز والنجاح، بعد الله – تعالى – فهم:

الدكتور سعيد البلوي (استشاري جراحة الوجه والفكين).

الدكتور بوبيور كالديروف (استشاري جراحة الأوعية الدموية).

الدكتور هاني (استشاري التخدير).

الدكتور بلال إحسان.

الدكتور مازن الردادي (استشاري الأشعة التداخلية).

الدكتور محمد عبدالرحمن (استشاري العناية المركزة).

الدكتور محمود سمان (رئيس قسم جراحة الوجه والفكين والمشرف على الإجراء).