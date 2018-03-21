بلدية عنيزة تكشف ملابسات مقطع فيديو معمل حلويات السلطان

تواصل – فريق التحرير:

قالت بلدية محافظة عنيزة، إنه إشارة إلى ما يتم تداوله في التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو لمعمل حلويات السلطان في محافظة عنيزة، نفيدكم بأن المعمل مغلق من قبل البلدية قبل تصوير المقطع بعدة أيام في يوم الأربعاء الموافق 1439/6/26 بسبب نقص في تنفيذ الاشتراطات الصحية”.

وأوضح حساب البلدية، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “الدوريات الأمنية اكتشفت تحركات عمالة رغم أن المحل مغلق وقامت بإبلاغ البلدية”.

وتابعت: “أن المراقب باشر الموقع والذي تبين بأن عمال المحل يقومون بالإعداد وتحضير المأكولات والمحل مغلق من قبل البلدية مستغلين مدخل آخر جانبي، هذا وقد تم وقوف البلدية على الموقع المذكور في تمام الساعة2 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 1439/7/2″، مؤكدةً أنه “تم مصادرة المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل حسب الأنظمة المتبعة”.