بلدية عنيزة تكشف ملابسات مقطع فيديو معمل حلويات السلطان

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التحالف»: صاروخ دفاع جوي معادٍ من مطار صعدة يعترض إحدى مقاتلاتنا

«التحالف»: صاروخ دفاع جوي معادٍ من مطار صعدة يعترض إحدى مقاتلاتنا

تصريح مهم لشرطة الرياض بشأن تعرض طفلة لطلقة طائشة في مهرجان لـ«الترفيه»

تصريح مهم لشرطة الرياض بشأن تعرض طفلة لطلقة طائشة في مهرجان لـ«الترفيه»

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

بلدية عنيزة تكشف ملابسات مقطع فيديو معمل حلويات السلطان

بلدية عنيزة تكشف ملابسات مقطع فيديو معمل حلويات السلطان
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت بلدية محافظة عنيزة، إنه إشارة إلى ما يتم تداوله في التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو لمعمل حلويات السلطان في محافظة عنيزة، نفيدكم بأن المعمل مغلق من قبل البلدية قبل تصوير المقطع بعدة أيام في يوم الأربعاء الموافق 1439/6/26 بسبب نقص في تنفيذ الاشتراطات الصحية”.

وأوضح حساب البلدية، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “الدوريات الأمنية اكتشفت تحركات عمالة رغم أن المحل مغلق وقامت بإبلاغ البلدية”.

وتابعت: “أن المراقب باشر الموقع والذي تبين بأن عمال المحل يقومون بالإعداد وتحضير المأكولات والمحل مغلق من قبل البلدية مستغلين مدخل آخر جانبي، هذا وقد تم وقوف البلدية على الموقع المذكور في تمام الساعة2 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 1439/7/2″، مؤكدةً أنه “تم مصادرة المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل حسب الأنظمة المتبعة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

السماح للمواطنات بالعمل في محلات بيع «الحلويات».. بشروط

السماح للمواطنات بالعمل في محلات بيع «الحلويات».. بشروط

بالصور.. إغلاق محل حلويات وإتلاف 400 كجم شيكولاتة أوروبية فاسدة بحائل

بالصور.. إغلاق محل حلويات وإتلاف 400 كجم شيكولاتة أوروبية فاسدة بحائل

«كيس الحمص والحلاوة الحمراء ».. هديا الحجاج المحببة لذويهم قبل العودة

«كيس الحمص والحلاوة الحمراء ».. هديا الحجاج المحببة لذويهم قبل العودة

بالصور.. «تواصل» ترصد بهجة العيد بسوق «الحلويات» في العرضيات

بالصور.. «تواصل» ترصد بهجة العيد بسوق «الحلويات» في العرضيات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد
«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>