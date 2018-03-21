الكيان الصهيوني يسجن الفتاة الفلسطينية «عهد التميمي» 8 أشهر

تواصل – وكالات:

قالت وسائل إعلام عبرية، إن “محامي الدفاع عن المعتقلة الفلسطينية عهد التميمي، توصلوا إلى صفقة مع النيابة العسكرية الصهيونية خلال الجلسة التي عقدت اليوم في محكمة عوفر غرب رام الله، تقضي بموجبها التميمي 8 أشهر في السجن”.

وأوضحت صحيفة هآرتس العبرية، أن النيابة العسكرية أعدت لائحة اتهام معدلة للتميمي، تضمنت أربعة بنود بدلاً من 12 بنداً كانت وجهتها النيابة للتميمي في وقت سابق.

وأسقطت اللائحة الجديدة تهم “التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل”، لكنها تتضمن اعتراف التميمي بإعاقة عمل جندي ومهاجمته.

وجاء في لائحة الاتهام أن التميمي وابنة عمها، وانضمت إليهما والدتها في وقت لاحق، ضربن الجنود بقبضات اليد وصحن في وجوههم، فيما تركت الضربة التي وجهتها عهد للجندي علامة على وجهه، كما اتهمت بمهاجمة الجنود الإسرائيليين في خمسة حوادث أخرى.