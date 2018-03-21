نصيحة مهمة لـ«الحوامل» تساهم في خفض خطر إصابة المواليد بـ«التوحد»

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تواصل – فريق التحرير:

مرض التوحد من الأمراض النفسية التي لم يكتشف له علاج حتى الآن، فهو اضطراب في النمو العصبي للطفل، وتظهر أعراضه بعد الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل؛ مما يؤثر على قدرته على التواصل مع الآخرين.

وفي هذا الصدَّد، نصح الدكتور صالح العسيري، استشاري وأستاذ علاج العقم بكلية الطب جامعة الملك سعود، النساء الحوامل بتناول الحديد وحمض الفوليك لتجنيب المولود الإصابة بمرض التوحد.

وكتب “العسيري” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “تناول الأم الحامل أثناء الحمل للحديد وحمض الفوليك ومكملات الفيتامينات قد يساعد في خفض خطر إصابة المولود بمرض التوحد في سن الطفولة”.

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