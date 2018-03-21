جازان.. مخاطر تستدعي تعليق الدراسة بمجمع تعليمي للبنات

تواصل – جازان:

يشهد أحد المجمعات التعليمية للبنات بإسكان الخارش بمحافظة صامطة، مشاكل في الكهرباء وتسربات المياه؛ مما دعا إدارة تعليم جازان إلى تعليق الدراسة، غداً الخميس لكافة المدارس التي تعمل بنظام التوأمة للفترات الثلاث.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لإدارة تعليم جازان يحيى عطيف، عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، أن المدير العام للتعليم بالنيابة ياسر الدويري، وجَّه بتعليق الدراسة ليوم غد الخميس؛ استكمالاً لأعمال اللجنة الخاصة التي تتابع المبنى وما يحتاجه من صيانة عاجلة.

بدورها، تواصل الجهات المعنية استكمال مهامها لمعالجة المخاطر التي تهدد الطالبات والمعلمات بسبب حدوث مشكلات في التمديدات الكهربائية وتسريبات للمياه أدت إلى تهالك الأسقف المستعارة.

ولجأت إدارات المدارس إلى اتخاذ قرار بإخلاء المبنى من الطالبات احترازيّاً؛ حفاظاً على سلامتهن، والاستعانة بفرق من الدفاع المدني، في مشاهد مأساوية رصدتها صور ومقاطع تكشف حقيقة الأوضاع التي يمر بها مبنى المجمع التعليمي.