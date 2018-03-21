بداية من الأحد المقبل.. توحيد دوامات مدارس المدينة المنورة للجنسين

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تعميماً إلى جميع المدارس، يتضمن العمل بتوحيد الدوام المدرسي لمدارس البنين والبنات طوال العام، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل.

وأوضحت إدارة تعليم المدينة أن الاصطفاف الصباحي للمدارس يبدأ عند الساعة السابعة والربع، والحصة الأولى عند الساعة السابعة والنصف، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي للمدارس (المشتركة) في مبنى واحد عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، والحصة الأولى عند الساعة السابعة.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة على مديري ومديرات المدارس ضرورة التقيد بزمن الحصة (45) دقيقة وتزويد مكتب التعليم الذي تتبعه المدرسة بالتوقيت الزمني للحصص لاعتماده.

وشدّدت على أهمية إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف، والتعاون والتنسيق في كل ما يحقق السلامة والأمان وانتظام اليوم الدراسي.