خبير أرصاد يتوقع موعد دخول «الهواء الحار» إلى المملكة

تواصل – فريق التحرير:

قال خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، إنَّ المملكة ستشهد ما أسماه بـ”محور الهواء الحار”، والذي سيبدأ خلال الأيام المقبلة الدخول إلى المناطق؛ حيث يتمركز شمال شرق المملكة، يوم الأحد 25 مارس.

وأوضح “كراني”، أنَّه في ظل تحرك كتلة باردة من شرق المتوسط، فإنَّ محور الهواء الحار سيعاود نشاطه بالعودة لوسط المملكة، ويمتد شمالاً ليصل لجنوب شرق تركيا، الأربعاء 28 مارس، وتلك التحركات تؤدّي لاستمرار نشاط الرياح وعدم استقرار المصايف الأيام المقبلة.

وكتب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنَّ “محور الهواء الحار، بداية تحركه للداخلية ويتمركز الأحد 25 مارس شمال شرق المملكة؛ نظراً لتحرك كتلة باردة من شرق المتوسط ويعاود نشاطه بالعودة لوسط المملكة، ويمتد شمالاً ليصل لجنوب شرق تركيا الأربعاء 28 مارس، وتلك التحركات تؤدّي لاستمرار نشاط الرياح وعدم استقرار المصايف الأيام القادمة”.