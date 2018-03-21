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رئيس الحكومة اليمنية: ميليشيات الانقلاب تنصلت من اتفاقيات السلام السابقة

رئيس الحكومة اليمنية: ميليشيات الانقلاب تنصلت من اتفاقيات السلام السابقة
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تواصل – واس:

قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، إن الميليشيا الانقلابية تنصلت من التزاماتها والوفاء بالعهود والاتفاقيات والمشاورات السابقة.

وأشار خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أن الميليشيا لم تبدِ أي حسن نية تجاه الأسرى والمختطفين في سجونها، كما أنها متورطة في إراقة الدماء والامتهان بحياة المدنيين والمتاجرة بحقوقهم.

وناقش اللقاء – وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية – سبل دعم جهود الحكومة الشرعية في تطبيع الأوضاع بالمحافظات المحررة ومكافحة الإرهاب.

وأكد “بن دغر” أن السلام ما يزال الخيار الأساسي للتوصل إلى اتفاق سياسي، لافتاً الانتباه إلى أنه في حال لم تلتزم الميليشيا الحوثية الانقلابية بخيارات السلام، فإن المضي بالحسم العسكري في الجبهات يسير لصالح القوات المسلحة والمقاومة في الجبهات كافة.

من جهته، جدد المسؤول الأمريكي موقف حكومة بلاده إلى جانب الحكومة الشرعية والشعب اليمني، ودعم جهود المبعوث الأممي الجديد في عملية السلام، مثمناً تجاوب الحكومة الشرعية وحرصها على استمرار الدفع بعملية السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث التي يدعمها مجلس الأمن.

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