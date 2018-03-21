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تصريح مهم لشرطة الرياض بشأن تعرض طفلة لطلقة طائشة في مهرجان لـ«الترفيه»

تصريح مهم لشرطة الرياض بشأن تعرض طفلة لطلقة طائشة في مهرجان لـ«الترفيه»
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة لما تداولته عدد من وسائل الإعلام عن تعرض طفلة لطلقة هوائية في رأسها أثناء حضورها إحدى الفعاليات التي تشرف عليها الهيئة العامة للترفيه شمال العاصمة الرياض، وتود شرطة منطقة الرياض أن توضح أن الأجهزة الأمنية تبلغت عن وقوع الحادثة في تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة من مساء يوم الجمعة الموافق 21/6/1439هـ.

وعلى الفور باشرت الأجهزة المختصة مهامها، ومن خلال إجراءات الاستدلال وجمع المعلومات تم حصر مستخدمي البنادق الموجودين في موقع الفعالية وبعث بنادقهم للمختبرات الجنائية بشرطة المنطقة لفحصها فنياً، كما اتضح أنها مرخصة من الهيئة العامة للترفيه لاستخدامها في هذه الفعالية وغيرها، ولم يتضح من خلال التحقيقات المبدئية وجود القصد الجنائي.

الجدير بالذكر أن والد الطفلة “جود” قد كشف أن ابنته البالغة من العمر 11 عاما خضعت لعدة عمليات جراحية إثر اختراق الرصاصة لرأسها لتستقر فوق الأذن من جهة اليسار على بعد 2.5 سم من المخ.

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