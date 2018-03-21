«البيئة»: 3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

كيف تحصل الأسرة على مساعدة مقطوعة 8670 ريالاً؟.. إليك الشروط

كيف تحصل الأسرة على مساعدة مقطوعة 8670 ريالاً؟.. إليك الشروط

«البيئة»: 3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية

«البيئة»: 3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية
0

تواصل – واس:

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل ثلاث إصابات في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، منها إصابتان بالرياض، وواحدة بالخرج.

وقالت الوزارة في إيجازها اليومي: إن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 11713 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 163 حالة، في حين جرى التخلص من 25479 طائراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة البيئة إلى تلقيها بلاغين خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وردها تسعة استفسارات، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافةً، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«البيئة»: تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور في القويعية

«البيئة»: تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور في القويعية

وفق 9 ضوابط.. السماح قريباً للنحالين بدخول المحميات الطبيعية

وفق 9 ضوابط.. السماح قريباً للنحالين بدخول المحميات الطبيعية

«البيئة»: لا إصابات بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية

«البيئة»: لا إصابات بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية

حماية الحياة الفطرية بالطائف تنتج 13 نمراً عربياً جديداً

حماية الحياة الفطرية بالطائف تنتج 13 نمراً عربياً جديداً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد
«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>