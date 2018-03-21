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أموال ووثائق وبطاقات اتصال.. ضبط ٥٠ مخالفًا في حملة أمنية ببريدة (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة القصيم، من ضبط ٥٠ مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل، خلال حلمة أمنية مشتركة بين دوريات الأمن والشرطة والمرور وإدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة الضبط الميداني.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن الحملة التي نفذت مساء أمس الثلاثاء، ضمن حملة “وطن بلا مخالف” أسفرت عن ضبط مبالغ مالية تزيد عن الخمسين ألف ريال ووثائق رسمية وبطاقات اتصال بحوزة المخالفين، كما تم كشف حالات أخرى مخالفة لاشتراطات مزاولة المهن تراوحت ما بين ملبوسات ومواد غذائية وأجهزة اتصال، وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق أصحابها.

وأشار إلى أن الحملة الأخيرة استهدفت طرق وميادين ومحلات تجارية في أحياء جنوب مدينة بريدة، وتؤكد استمرار جهات الضبط المعنية في رصد ومتابعة المخالفين في محافظات ومراكز المنطقة وتطبيق العقوبات بحقهم.
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