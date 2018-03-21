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«التخصصات الصحية» تعتمد دبلوم طوارئ التمريض بمستشفى الملك فهد في المدينة

«التخصصات الصحية» تعتمد دبلوم طوارئ التمريض بمستشفى الملك فهد في المدينة
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تواصل – أحمد الحربي:

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برنامج تمريض الطوارئ في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، كبرنامج تدريبي وتعليمي مكتمل، وتابع لبرامج شهادة الدبلوم السعودية وذلك لمدة أربع سنوات.

وحددت الهيئة السعودية، انطلاق البرنامج في بداية شهر أكتوبر القادم والذي سيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2022م، وبطاقة استيعابية 10 متدربين سنوياً و20 متدرباً في جميع المستويات.

جاء ذلك بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة المركزية للاعتماد، لتقييم قسم تمريض الطوارئ في مستشفى الملك فهد بالمدينة، والنظر في إمكانية اعتماده كبرنامج تدريبي مكتمل وتابع لبرنامج شهادة الدبلوم السعودية في وقتٍ سابق.

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