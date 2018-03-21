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أسباب «السلوك العدواني» لدى الأطفال.. وكيفية علاجه

أسباب «السلوك العدواني» لدى الأطفال.. وكيفية علاجه
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تواصل – فريق التحرير:

السلوك العدواني هو تصرف سلبي يصدر من الطفل تجاه الآخرين ويظهر على صورة عنف جسدي أو لغوي أو بشكل إيماءات وتعابير غير مقبولة من قِبَل الآخرين.

ومع اقتراب نهاية العام الدراسي وبدء الإجازة تحتار الأمهات في إيجاد سبب للسلوك العدواني لدي طفلها؛ إذ أشارت دراسة علمية حديثة إلى أن الطفولة التعيسة، والتعرض للإساءة البدنية واللفظية، تجعل الأطفال عدوانيين.

وفي هذا الصَّدد، سرد حساب “نصائح تربوية”، المختص في الشؤون التربية على موقع “تويتر”، ثمانية أسباب تفسر السلوك العدواني لدى الأطفال، وكيفية علاجها.

الأسباب:

1- تقليد الطفل لمن يراه مثله الأعلى وقد يكون من الأسرة أو الشخصيات الكرتونية.

2- شعور الطفل بأنه مرفوض اجتماعياً من قبل أسرته أو أصدقائه أو معلميه.

3- التشجيع من قبل الأسرة للسلوك العدواني باعتباره دفاعاً عن النفس.

4- شعور الطفل بالنقص نتيجة وجود عيب خلقي، أو سماعه صفات سلبية من الآخرين.

5- عدم مقدرة الطفل على التعبير عما بداخله من أحاسيس، وعجزه عن التواصل لأسباب نفسية.

6- شعور الطفل بالإحباط والفشل نتيجة عدم قدرته لإنجاز بعض المهام.

7- كبت الطاقة الكامنة في جسم الطفل إلى تفريغ هذه الطاقة بصورة عدوانية.

8- تعرض الطفل نفسه للقهر والعدوانية من قبل الآخرين.

العلاج:

1- التوقف عن التعامل مع الأطفال بأسلوب صارم وقاسٍ.

2- إبعاد الطفل عن القدوة السيئة التي يتعامل معها كالأصدقاء وبرامج التلفاز.

3- إبعاد الطفل عن مشاهدة النزاعات والخلافات الأسرية.

4- تعزيز شعور الطفل بالسعادة والثقة بالنفس وتثني الطفل وتشجيه معاونته.

5- تفريغ الطاقة البدنية لدى الطفل من خلال ممارسته لبعض الأنشطة البدنية.

6- محاورة الطفل وإرشاده لكيفية التعبير عن نفسه من خلال حركات أو رسم كتابة.

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