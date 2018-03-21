جامعة الجوف تعلن عن أسماء المرشحين النهائية لشغل وظيفة محاضر

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أعلنت جامعة الجوف عن أسماء المرشحين النهائية لشغل عدد من وظائف محاضر (رجال/نساء)، والمعلن عنها سابقاً حيث تم تقسيم المرشحين إلى صنفين:

أولاً: المرشحون على وظائف محاضر (التخصصات الشرعية واللغة العربية):

سوف يكون تعيينهم وفق آلية التعيين المشروط بالابتعاث وعليهم التقدم بقبول داخلي أو خارجي، وسيكون التعيين بعد إنهاء السنة الأولى من الدكتوراه (للابتعاث الداخلي) أو اجتياز مرحلة اللغة وإثبات البدء في برنامج الدكتوراه (للابتعاث الخارجي).

ثانياً: المرشحون على وظائف محاضر من باقي التخصصات:

سوف يكون ترشيحهم وفق آلية التعيين المشروط بالابتعاث الخارجي فقط (للحصول على درجة الدكتوراه) على حساب الجامعة وفق نظام الابتعاث بحيث تستكمل إجراءات الابتعاث خلال مده أقصاها 3 أشهر، في حين يكون التعيين بعد اجتياز مرحلة اللغة وإثبات البدء في برنامج الدكتوراه.

علماً بأن الجامعة سوف تلغي التعيين لأي مرشح إذ لم يراجع خلال الفترة المحددة ولم يباشر في مقر البعثة خلال المدة المحددة أعلاه، ويعتبر ذلك عدولاً منه عن الوظيفة.

وتهيب وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بجميع المرشحين سرعة الحصول على قبول من إحدى الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم والمصنفة ضمن أول (500) جامعة في تصنيف شنغهاي أو QS، والتقدم لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي (ممثلة في إدارة الابتعاث) بقبول للدرجة المطلوبة ضمن التخصص الموضح في بيان الأسماء والتخصصات، أو التقدم بقبول لدراسة اللغة الإنجليزية لاستكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لابتعاثهم.

كما نوهت بأن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يمكنها مساعدة المرشحين في الحصول على قبول للغة، ولمزيد من الاستفسار للمقبولين الاتصال على الرقم: 0146542270

قائمة أسماء المرشحين الأساسيين: