جامعة الجوف تعلن عن أسماء المرشحين النهائية لشغل وظيفة محاضر

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

كيف تحصل الأسرة على مساعدة مقطوعة 8670 ريالاً؟.. إليك الشروط

كيف تحصل الأسرة على مساعدة مقطوعة 8670 ريالاً؟.. إليك الشروط

جامعة الجوف تعلن عن أسماء المرشحين النهائية لشغل وظيفة محاضر

جامعة الجوف تعلن عن أسماء المرشحين النهائية لشغل وظيفة محاضر
0

تواصل – فريق التحرير

أعلنت جامعة الجوف عن أسماء المرشحين النهائية لشغل عدد من وظائف محاضر (رجال/نساء)، والمعلن عنها سابقاً حيث تم تقسيم المرشحين إلى صنفين:

أولاً: المرشحون على وظائف محاضر (التخصصات الشرعية واللغة العربية):

سوف يكون تعيينهم وفق آلية التعيين المشروط بالابتعاث وعليهم التقدم بقبول داخلي أو خارجي، وسيكون التعيين بعد إنهاء السنة الأولى من الدكتوراه (للابتعاث الداخلي) أو اجتياز مرحلة اللغة وإثبات البدء في برنامج الدكتوراه (للابتعاث الخارجي).

ثانياً: المرشحون على وظائف محاضر من باقي التخصصات:

سوف يكون ترشيحهم وفق آلية التعيين المشروط بالابتعاث الخارجي فقط (للحصول على درجة الدكتوراه) على حساب الجامعة وفق نظام الابتعاث بحيث تستكمل إجراءات الابتعاث خلال مده أقصاها 3 أشهر، في حين يكون التعيين بعد اجتياز مرحلة اللغة وإثبات البدء في برنامج الدكتوراه.

علماً بأن الجامعة سوف تلغي التعيين لأي مرشح إذ لم يراجع خلال الفترة المحددة ولم يباشر في مقر البعثة خلال المدة المحددة أعلاه، ويعتبر ذلك عدولاً منه عن الوظيفة.

وتهيب وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بجميع المرشحين سرعة الحصول على قبول من إحدى الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم والمصنفة ضمن أول (500) جامعة في تصنيف شنغهاي أو QS، والتقدم لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي (ممثلة في إدارة الابتعاث) بقبول للدرجة المطلوبة ضمن التخصص الموضح في بيان الأسماء والتخصصات، أو التقدم بقبول لدراسة اللغة الإنجليزية لاستكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لابتعاثهم.

كما نوهت بأن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يمكنها مساعدة المرشحين في الحصول على قبول للغة، ولمزيد من الاستفسار للمقبولين الاتصال على الرقم: 0146542270

قائمة أسماء المرشحين الأساسيين:

مالاسمالتخصص الدقيقالكلية
1مشاري سعد محمد الشمريهندسة كهربائية

(أنظمة وقوى(

كلية الهندسة
2هويدا حسين عبد الرحمن أبو الخيورلغة عربية

(نحو وصرف)

كلية العلوم والآداب بالقريات

 

3ليلى علي محمد شافعيفيزياء

(حالة صلبة)

كلية العلوم والآداب بطبرجل

 

4أبرار عبد المجيد محمد باصبرينلغة انجليزية

(لغويات)

كلية العلوم والآداب بطبرجل

 

5منال سالم زابن القثامياللغة العربية

(أدب)

 

 

كلية العلوم والآداب بطبرجل
6محمد حماد عقلا التيمانيالكيمياء الصيدليةكلية الصيدلة
7عائض محمد سعد المرزوقيقانون دولي خاصكلية الشريعة والقانون
8هاشم بكر علي الشيخنظام جزائيكلية الشريعة والقانون
9رزان صالح قاسم القطيعيقانون دولي خاصكلية الشريعة والقانون
10مناهل علي عبد الله الشهرينظام جزائيكلية الشريعة والقانون

 

11حمزة عبد الرحمن سعد الغامديهندسة الحاسب والشبكاتكلية الحاسب والمعلومات
12فرج هليل عايد العنزيأصول فقهكلية العلوم والآداب بالقريات

 

13عالية عبد العالي محمد الشمرانيرياض اطفالكلية العلوم والآداب بالقريات

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود

وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود

جامعة الجوف تعلن فتح التسجيل لطلبات المنح الداخلية والخارجية للأجانب

جامعة الجوف تعلن فتح التسجيل لطلبات المنح الداخلية والخارجية للأجانب

جامعة الجوف تعلن أسماء المرشحين للاختبار التحريري ببرامج الدراسات العليا

جامعة الجوف تعلن أسماء المرشحين للاختبار التحريري ببرامج الدراسات العليا

مستشار وزير الصحة: المواطنون يشغلون 25% ‎‎من 39 ألف صيدلي بالمملكة 

مستشار وزير الصحة: المواطنون يشغلون 25% ‎‎من 39 ألف صيدلي بالمملكة 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد
«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>