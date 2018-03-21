هل تصبح الفياجرا «درعًا واقيًا» ضد السرطان؟

تواصل- وكالات:

قال باحثون أميركيون إن الفياجرا قد تحد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ووجد الباحثون من خلال دراسة أجروها مؤخراً في جامعة أوغستا بولاية جورجيا الأميركية أن تناول جرعة صغيرة يومياً من ذلك العقار الذي يوصف لعلاج مشكلة ضعف الانتصاب قلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى حيوانات التجارب.

وأظهرت النتائج التي خلص إليها الباحثون أن الفياجرا قللت بمقدار النصف خطر تكون البوليبات، وهي كتلة غير طبيعية من الخلايا على بطانة الأمعاء قد تتحول إلى سرطان.

ونقلت بهذا الصدد صحيفة الدايلي ميل البريطانية عن دكتور دارين براونينغ، من جامعة أوغستا، قوله :”النتائج التي توصلنا إليها واعدة للغاية، وها نحن نتطلع لاستكشافها مع البشر من خلال بعض التجارب للوقف على حقيقة دور الفياجرا في الحد من خطر الإصابة بسرطاني القولون والمستقيم”.

ولفت دارين إلى أنه عند وضع الفياجرا في مياه الشرب، لاحظوا أنها ساهمت في الحد من تكون البوليبات لدى نماذج من فئران التجارب التي تعاني من طفرة جينية تحدث لدى البشر، وتبين لهم أن منح جرعة صغيرة من الفياجرا قد تحد من كمية الأورام لدى الحيوانات بمقدار النصف.