احذر من شراء هواتف «أندرويد» الجديدة.. وهذه الأسباب

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تواصل – فريق التحرير:

كشف فريق “CHECK POINT” الأمني، عن قيام شركة صينية تعمل في توزيع هواتف الأندرويد بإضافة برمجية خبيثة إلى الجوالات من أجل التربح من الإعلانات.

وقال الفريق -بحسب ما نقل حساب “عالم التكنولوجيا” المهتم بالشؤون التقنية على “تويتر”: “تقوم الشركة بإضافة برمجية (ROTTENSYS) الضارة لهواتف (أندرويد) قبل بيعها للمستخدمين”.

وأضاف: “تقوم هذه البرمجية بالاتصال بسيرفرات خارجية، وتبدأ في تنزيل برامج ونوافذ إعلانية حقت لها في 10 أيام فقط أرباح تقدر بـ115 ألف دولار”.

من جانبه، علق حساب “عالم التكنولوجيا” الذي يديره المختص التقني ثامر العرهان، على المسألة، مبيناً أن الشركة تفتح الأجهزة وتقوم بإضافة البرمجيات بداخلها.

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