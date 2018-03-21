لماذا توصي «لتبقى» بتحميل تطبيق «تأكد»؟

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أوضحت حملة #لتبقى، أن تطبيق (تأكد) يهدف إلى مساعدة المستهلك على التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على عدد من الأجهزة الكهربائية والسيارات والإطارات والإضاءة، على الأجهزة الذكية “الجوال”، الذي طوّرته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

ويعمل التطبيق، على تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد التجاوزات المخالفة للمواصفات والمقاييس التي اعتُمدت من خلال مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات، وذلك من خلال تحميل هذا التطبيق على الأجهزة الذكية، لمساعدة المستهلك في التحقق من مطابقة صحة المعلومات في ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة كفاءة استهلاك الوقود، وبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، والتأكد من سريان مفعول علامة الجودة بها.

ويمسح التطبيق الكود، في بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية مثل: المكيفات، والثلاجات، والغسالات، أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، أو الإطارات، باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR) الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ التي تنقل المستهلك إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة “بلاغ تجاري” في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق “تأكد”.