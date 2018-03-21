الرياض.. قصة عامل انتظر زبونًا 4 أشهر ليرد له أمواله (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

ظل 4 أشهر كاملة يدعو الله أن يرد له أحد زبائنه بعد أن اشترى منه “سبرتاية” ولم يرد له باقي أمواله، إنه أبو محمود المصري، أو “العامل الأمين” بأحد محال بيع أدوات الرحلات بمجمع التعمير بالعاصمة الرياض.

القصة يرويها زياد الصالح عبر “تويتر” بقوله: “قبل ٤ أشهر دخلت محلاً، وفتحت حواراً مع بائع وتكلمنا عن بلده دمياط بمصر، واشتريت سبرتاية وخرجت”.

وأضاف : “أمس دخلت عليه وسلمت وقلت ازاي أهل دمياط، فرد جابك الله، وفتح الدرج وأخرج ورقة مدبس بها ٣٠٠ ريال، وقال أعطيتني في المرة السابقة ٥٠٠ ريال ولم تأخذ الباقي ومن يومها وأنا أنتظرك.. وكتبت هذه الورقة”.

ونشر الصالح صورة للورقة ومدون بها “300 ريال.. خطأ للأخ اللي أخذ السبرتاية وكنا نتكلم عن دمياط.. يا رب يرجع”.

وتفاعل مغردون، مع القصة موجهين الشكر والامتنان والدعاء للعامل، وسرد بعضهم مواقف مشابهة لأمانة العاملين المصريين في مختلف مناطق المملكة.

زياد الصالح، قال في تغريدة أخرى: “بارك الله فيك يا أبا محمود وأكثر أمثالك – يقصد العامل المصري- وجودكم يبعث على الطمأنينة والتفاؤل”.

وذكر اسم المحل قائلاً: “محل الموسى لأدوات الرحلات مجمع التعمير”. كما نشر فيديو توضيحي لـ “السبرتاتية” رداً على تساؤلات المغردين.