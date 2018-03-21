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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
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مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
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مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

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مئات الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس في «تعليم التطوير»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عن رغبتها في شغل (319) وظيفة لحملة البكالوريوس فأعلى في مجالات التربية الخاصة والإدارة والتأهيل لتشغيل عدد من مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة في كل من (الخبر، الجبيل، بريدة، مكة المكرمة) بالمسميات التالية:

– مدير مركز التربية الخاصة (عدد 4)

– أخصائي تربية خاصة (عدد 25)

– أخصائي تدخل مبكر (عدد 25)

– أخصائي توحد (عدد 25)

– أخصائي اضطرابات سلوكية (عدد 25)

– أخصائي إعاقة ذهنية (عدد 25)

– أخصائي تعدد العوق (عدد 25)

– أخصائي علم نفس إكلينيكي (عدد 25)

– أخصائي اجتماعي (عدد 25)

– أخصائي علاج وظيفي (عدد 25)

– أخصائي علاج طبيعي (عدد 25)

– أخصائي اضطرابات نطق وتخاطب (عدد 25)

– أخصائي سمعيات (عدد 25)

– أخصائي بصريات (عدد 25)

– أخصائي علاج بالفن (عدد 25)

– أخصائي تحليل سلوكي تطبيقي (عدد 25)

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