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اجتماع إقليمي في الأردن لمتابعة ظروف اللاجئين السوريين

اجتماع إقليمي في الأردن لمتابعة ظروف اللاجئين السوريين
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تواصل – وكالات:

بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال اجتماع إقليمي حول الخدمات وآليات الدعم المقدمة للاجئين السورين الذين فروا إلى الأردن جراء الهجمات الوحشية التي ينفذها النظام السوري ضد المدنيين في سوريا منذ عام 2011م والبالغ عددهم نحو مليون ونصف المليون لاجئ.

ويأتي عقد هذا الاجتماع ، بإشراف لجنة الهجرة واللجوء التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالتعاون مع مجلس النواب الأردني وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون اللاجئين في الأردن.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين مناقشة تقارير وأوراق عمل حول أوضاع اللاجئين السورين في الأردن وخدمات الرعاية الصحية والتعليمية والمعيشية المقدمة لهم من قبل المؤسسات الأردنية و المنظمات الإقليمية المتخصصة بشؤون اللاجئين.

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