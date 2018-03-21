«الأرصاد» تكشف حقيقة استخدام طائرات لتفريق السحب

تواصل – فريق التحرير:

نفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشان استخدام الطائرات لتفريق السحب فوق نجران عمدا.

وبين المتحدث باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن الحديث عن وجود طائرات في سماء نجران تستخدم في تفريق السحب غير صحيح.

في السياق ذاته، أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أنه لا يوجد أي أحد يملك قوة تغيير مسار حالة مطرية بأكملها، لافتا إلى أن هذه التقنية لم تستخدم في المملكة مطلقا.

وقال ‘‘إن محركات الطائرات النفاثة على ارتفاعات عالية تنفث مركبات كيميائية غازية ومنها بخار الماء الساخن الذي عندما يختلط بالهواء البارد جداً خلف المحرك؛ يحدث تكثف له ويشكل بلورات ثلجية وهي الخطوط البيضاء التي يتم رؤيتها في السماء، والبعض يظن أن هذه الملوثات تستهدف تغيير المناخ قسراً، أو تفريق السحب عمداً، وهذا هُراء‘‘.