500 متبرع بالخلايا الجذعية خلال الأسبوع الأول لمعرض الكتاب

تواصل – واس:

وصل عدد المسجلين في السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية تحت مظلة مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ، من زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م إلى أكثر من 500 متبرع خلال الستة أيام الأولى للمعرض.

ويحرص السجل على التواجد داخل المهرجانات والفعاليات والمعارض، للتعريف بالخلايا الجذعية، التي تعد الخلايا الأم في جسم الإنسان وهي المسؤولة عن إنتاج مكونات الدم، وتأسيس قاعدة بيانات للأشخاص الراغبين في التبرع بالخلايا الجذعية للمرضى اللذين هم في أمس الحاجة للزراعة، وكذلك التعريف بالسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية وأهدافه ورسالته، واستقطاب الراغبين بالتبرع ، لإنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من الأمراض المستعصية مثل سرطان الدم وأمراض الدم الوراثية و المناعية.

ويعد السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية الأول من نوعه في العالم العربي ومصدر رئيسي للمرضى اللذين لم يفلحوا في إيجاد متبرع مطابق لهم من أقاربهم، حيث أن مايقارب (40%) من الحالات المستلزمة لزراعة الخلايا الجذعية للبالغين و (60%) للأطفال،و يستلزم الحصول على الخلايا الجذعية من غير الأقارب.