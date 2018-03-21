500 متبرع بالخلايا الجذعية خلال الأسبوع الأول لمعرض الكتاب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

كيف تحصل الأسرة على مساعدة مقطوعة 8670 ريالاً؟.. إليك الشروط

كيف تحصل الأسرة على مساعدة مقطوعة 8670 ريالاً؟.. إليك الشروط

500 متبرع بالخلايا الجذعية خلال الأسبوع الأول لمعرض الكتاب

500 متبرع بالخلايا الجذعية خلال الأسبوع الأول لمعرض الكتاب
0

تواصل – واس:

وصل عدد المسجلين في السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية تحت مظلة مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ، من زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م إلى أكثر من 500 متبرع خلال الستة أيام الأولى للمعرض.

ويحرص السجل على التواجد داخل المهرجانات والفعاليات والمعارض، للتعريف بالخلايا الجذعية، التي تعد الخلايا الأم في جسم الإنسان وهي المسؤولة عن إنتاج مكونات الدم، وتأسيس قاعدة بيانات للأشخاص الراغبين في التبرع بالخلايا الجذعية للمرضى اللذين هم في أمس الحاجة للزراعة، وكذلك التعريف بالسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية وأهدافه ورسالته، واستقطاب الراغبين بالتبرع ، لإنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من الأمراض المستعصية مثل سرطان الدم وأمراض الدم الوراثية و المناعية.

ويعد السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية الأول من نوعه في العالم العربي ومصدر رئيسي للمرضى اللذين لم يفلحوا في إيجاد متبرع مطابق لهم من أقاربهم، حيث أن مايقارب (40%) من الحالات المستلزمة لزراعة الخلايا الجذعية للبالغين و (60%) للأطفال،و يستلزم الحصول على الخلايا الجذعية من غير الأقارب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مشاركة مميزة لـ «الدرر السنية» في معرض الرياض للكتاب

مشاركة مميزة لـ «الدرر السنية» في معرض الرياض للكتاب

تبرعوا بدمائهم 50 مرة.. منح 9 مواطنين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية

تبرعوا بدمائهم 50 مرة.. منح 9 مواطنين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية

في جولة لـ«تواصل» داخل معرض الرياض للكتاب.. تعرف على أبرز إصدارات هذا العام

في جولة لـ«تواصل» داخل معرض الرياض للكتاب.. تعرف على أبرز إصدارات هذا العام

افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب.. والإمارات ضيف شرف

افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب.. والإمارات ضيف شرف

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد
«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>