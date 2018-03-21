رئيس البرلمان الليبي: ترشُّح القذافي غير مناسب.. وهذا ما نرجوه من المملكة

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تواصل – الرياض:

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن “ترشيح سيف الإسلام القذافي للرئاسة غير مناسب؛ لأن كثيراً من الليبيين لديهم شكوى، وربما تؤدي هذه العملية إلى كثير من الانقسام”.

جاءت تلك التصريحات على هامش زيارته للملكة، اليوم الأربعاء، ولقائه بالشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، حيث أكد أن “زيارته تصب في تطوير العلاقات بين المجلسين، وتوضيح ما يجري في ليبيا فيما يتعلق بالاتفاق السياسي، ومحاولة الدعم للخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا”.

وأوضح ووفقاً لـ”الشرق الأوسط” أن “ليبيا تعول على السعودية في دعم استقرار بلاده، وتسريع عمل المبعوث الأممي لتحقيق لم الشمل، وشدد على أن للرياض دوراً في وحدة الأمة العربية والإسلامية، مبيناً أن كلاً من قطر وتركيا انتهكتا سيادة ليبيا، ودعمتا الفصائل العسكرية الإرهابية”.

وبخصوص التدخلات التركية والقطرية في ليبيا، أكد عقيلة صالح أنها “واضحة، وأن الأدلة على هذا التدخل بارزة، كان آخرها ما تم اكتشافه أول من أمس، حيث تم ضبط مجموعة من الإرهابيين الذين ذهبوا إلى ليبيا، وتبين أنهم مدفوعون من قطر وتركيا، إضافةً إلى وجود مجموعات من تنظيم الإخوان المسلمين، الذين سببوا الأزمة في ليبيا، داخل قطر وتركيا”.

وتابع عقيلة صالح، مبدياً رأيه حول ترشيح سيف الإسلام، للرئاسة “إنه غير مناسب لأن كثيراً من الليبيين لديهم شكوى، وربما تؤدي هذه العملية إلى كثير من الانقسام. لكن في النهاية صندوق الاقتراع هو الحكم”.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن الملف الليبي “لا يزال يراوح مكانه، لأنه لم يحدث ضغط كاف على المبعوث الأممي من قبل المجتمع الدولي حتى ينفذ الاتفاق، لأن هناك أناساً داخل ليبيا وخارجها ليس من مصلحتهم استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها”، كما أبدى عقيلة صالح تفاؤله باختيار غسان سلامة، كمبعوث أممي إلى ليبيا، وطالبه بالتسريع في إيجاد حل، وتقريب وجهات النظر وتسريع وتيرة عمل لجانه المختصة.

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