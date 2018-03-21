بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

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دعت وزارة الصحة 478 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الصحیة لمطابقة بیاناتهم النهائیة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحیة والمعلنة في تاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٣٩هـ على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنیة مع اصطحاب الوثائق اللازمة، وذلك اعتباراً من أمس الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام؛ لاستكمال إجراءات المطابقة النهائیة.

وأوضحت الوزارة أن الأسماء المعلنة هي لمن تمت مفاضلتهم بناء على عناصر المفاضلة (التقدير في المؤهل العلمي، أقدمیة التخرج، والرغبات المكانیة)، مشددة على أن من لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائیة فإن ذلك سیعد عدولاً منه عن الرغبة في التوظیف.

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشح، وإنما للتأكد من سلامة البیانات، وفیما يلي أسماء المتقدمین والمتقدمات المدعوين للمطابقة النهائیة:

أسماء المدعوين من هنا

أسماء المدعوات من هنا