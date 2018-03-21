كيف تمكَّن «بشار» من دخول الغوطة الشرقية؟.. معارض سوري يكشف

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

«الجزائية» تسدل الستار على جريمة «مدارس المملكة»

«الجزائية» تسدل الستار على جريمة «مدارس المملكة»

«الوليد بن طلال» يتحدث عن فترة احتجازه ويكشف حقيقة تعرضه للتعذيب

«الوليد بن طلال» يتحدث عن فترة احتجازه ويكشف حقيقة تعرضه للتعذيب

كيف تمكَّن «بشار» من دخول الغوطة الشرقية؟.. معارض سوري يكشف

كيف تمكَّن «بشار» من دخول الغوطة الشرقية؟.. معارض سوري يكشف
0

تواصل – وكالات:

عقب الزيارة التي قام بشار الأسد للغوطة الشرقية الأحد الماضي، في ظل القصف الذي تتعرض له وتسويق إعلامه هذه الزيارة باعتبارها نصرا كبير، قال المعارض السوري الدكتور محمد صبرا، كبير المفاوضين السوريين في مباحثات جنيف، إن بشار الأسد اتخذ قافلة إنسانية للصليب الأحمر كغطاء له، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لميثاق المنظمة.

وأكد صبرا عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ أن دخول الأسد بهذه الطريقة لا يفسر إلا بأن المنظمة أصبحت عوناً لمجرم الحرب التافه”، على حد قوله، مطالباً بـ”إقالة” المسؤول عن هذه “المخالفة”، وعلى الصليب الأحمر “تقديم اعتذار” من الشهداء ومن أبناء الغوطة.

كان الأسد، قد قام بزيارة إلى الغوطة الشرقية، التقى فيها بعضا من عناصره، وتسرّبت أنباء عن قيام قوات من حلفائه في سوريا بتأمين زيارته، من لحظة ركوبه سيارة بيضاء إلى لحظة ظهوره فجأة في إحدى مناطق غوطة دمشق الشرقية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

دي ميستورا: تقسيم سوريا كارثة على المنطقة بأكملها

دي ميستورا: تقسيم سوريا كارثة على المنطقة بأكملها

روسيا تعرقل مناقشة «مجلس الأمن» للوضع الإنساني في سوريا

روسيا تعرقل مناقشة «مجلس الأمن» للوضع الإنساني في سوريا

أردوغان يعلن السيطرة على عفرين ورفع «العَلم التركي»

أردوغان يعلن السيطرة على عفرين ورفع «العَلم التركي»

رئيس البرلمان العربي لـ«الأمم المتحدة»: أوقفوا إطلاق النار في الغوطة

رئيس البرلمان العربي لـ«الأمم المتحدة»: أوقفوا إطلاق النار في الغوطة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد
«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>