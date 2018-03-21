كيف تمكَّن «بشار» من دخول الغوطة الشرقية؟.. معارض سوري يكشف

تواصل – وكالات:

عقب الزيارة التي قام بشار الأسد للغوطة الشرقية الأحد الماضي، في ظل القصف الذي تتعرض له وتسويق إعلامه هذه الزيارة باعتبارها نصرا كبير، قال المعارض السوري الدكتور محمد صبرا، كبير المفاوضين السوريين في مباحثات جنيف، إن بشار الأسد اتخذ قافلة إنسانية للصليب الأحمر كغطاء له، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لميثاق المنظمة.

وأكد صبرا عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ أن دخول الأسد بهذه الطريقة لا يفسر إلا بأن المنظمة أصبحت عوناً لمجرم الحرب التافه”، على حد قوله، مطالباً بـ”إقالة” المسؤول عن هذه “المخالفة”، وعلى الصليب الأحمر “تقديم اعتذار” من الشهداء ومن أبناء الغوطة.

كان الأسد، قد قام بزيارة إلى الغوطة الشرقية، التقى فيها بعضا من عناصره، وتسرّبت أنباء عن قيام قوات من حلفائه في سوريا بتأمين زيارته، من لحظة ركوبه سيارة بيضاء إلى لحظة ظهوره فجأة في إحدى مناطق غوطة دمشق الشرقية.