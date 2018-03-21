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بيشة.. إزالة ورم طوله 14 سم من كبد رضيع عمره يومان

بيشة.. إزالة ورم طوله 14 سم من كبد رضيع عمره يومان
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن فريق جراحة الأطفال بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، من إنقاذ حياة طفل حديث الولادة عمره يومان، بعد أن تمكنوا من إزالة ورم من كبده طوله 14 سم وعرضه 6 سم.

وأوضحت صحة بيشة أن الطفل وصل لمستشفى الملك عبدالله محولاً من مستشفى رنية على إثر معاناته من صعوبة في التنفس وبالكشف عليه تبين وجود ورم في البطن يضغط على الحجاب الحاجز وكشفت الأشعة المغناطيسية وجود ورم على الكبد.

الفريق الطبي قرر بعدها إجراء عملية جراحية تم خلالها استئصال الورم من الكبد حيث بلغ طوله 14 سم في 6 سم وتكللت العملية بالنجاح.

ونُقل الطفل بعدها لوحدة حديثي الولادة وبقي منوماً بها لمدة أسبوع تماثل خلالها للشفاء وغادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

وبمتابعة حالة الطفل في العيادة أظهر فحص الأنسجة استئصال الورم بالكامل ولا يوجد ما يستدعي العلاج الإضافي الكيماوي.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً وتتوفر به كافة التخصصات الطبية وقد بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بالمستشفى خلال العام الماضي ” 6628 ” عملية جراحية فيما بلغ عدد المنومين خلال نفس العام 17162 وبلغ عدد المراجعين 215322 مراجعاً منهم 133659 مراجعاً بقسم الطوارئ و81663 مراجعاً بالعيادات الخارجية.

من جانب آخر أعلنت الصحة عن زيادة نسبة فحص القلب للمواليد من ٢٠٪‏ إلى ٩٠٪‏ وذلك خلال العام ٢٠١٧م ، وأوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازات الصحة ٢٠١٧ أن هذا الإجراء أسهم -بفضل الله- في الكشف المبكر لحالات اعتلالات القلب الخلقية وعلاجها في مراحلها الأولية وتحسين الحالة الصحية للمرضى الأطفال المصابين وتخفيف العبء والتكلفة الاقتصادية على المرضى والدولة حيث قامت الصحة بزيادة كفاءة الطاقم الطبي في وحدات حديثي الولادة من خلال التدريب المستمر ووضع السياسات والإرشادات واستحداث المؤشرات التي تساعد على متابعة التطبيق كما أعلنت الصحة عن زيادة نسبة فحص السمع للمواليد من ١٧٪‏ إلى ٨٩٪‏ وقد أسهم ذلك -بحمد الله- في الاكتشاف المبكر للإعاقات السمعية لدى المواليد وعلاجها في مراحلها الأولية وبالتالي تمتعهم بحياة طبيعية بدون إعاقات سمعية، حيث قامت الصحة بزيادة كفاءة الطاقم الطبي في وحدات حديثي الولادة من خلال التدريب المستمر ووضع السياسات والإرشادات واستحداث المؤشرات التي تساعد على متابعة التطبيق.

 

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