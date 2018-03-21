بالصور.. تعرَّف على أبرز إصدارات «الشيخ الخضير» بمعرض الكتاب

تواصل – فريق التحرير:

يذخر معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام بمجموعة إصدارات فريدة ومميزة لفضيلة الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.

ويشرف على إصدارات الشيخ “مؤسسة وقف معالم السنن” التي تأسست في عام 1435 هـ كمؤسسة وقفية رسمية، لتقوم بخدمة علم فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير.

وتعمل المؤسسة العمل على خدمة المادة العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وتيسير نشرها باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة، كما تهدف إلى أن يكون الشيخ مرجعاً علميّاً للأمة.

وتعرض مؤسسة السنن كتابين جديدين لفضيلة الشيخ “الخضير” في معرض الرياض للكتاب، وهما (1- شرح مقدمة صحيح مسلم، 2 – شرح الؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون).

وبينت المؤسسة أنها أصدرت العام الماضي تسعة كتب، تعرض 6 كتب منها هذا العام في (دار ابن الجوزي) بالجناح رقم E35، وهي:

التعليقات السنية على العقيدة الوسطية

الرياض الزكية شرح الأربعين النووية

تحبير الصفحات بشرح الورقات

حاشية على اختصار علوم الحديث

شرح المقدمة الأجرومية

إرشاد الأخيار إلى شرح جوامع الأخبار

فيما تعرض باقي المجموعة في (دار الوطن) جناح رقم D33، وهي: