«ولي العهد» يجتمع مع رؤساء وأعضاء الكونجرس الأمريكي (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الجزائية» تسدل الستار على جريمة «مدارس المملكة»

«الجزائية» تسدل الستار على جريمة «مدارس المملكة»

«الوليد بن طلال» يتحدث عن فترة احتجازه ويكشف حقيقة تعرضه للتعذيب

«الوليد بن طلال» يتحدث عن فترة احتجازه ويكشف حقيقة تعرضه للتعذيب

نص تعديلات نظام «إجازات العاملين بالدولة».. اعرف حقوقك

نص تعديلات نظام «إجازات العاملين بالدولة».. اعرف حقوقك

«تواصل» تنفرد.. عجوز «تسعينية» تنتصر على الصندوق العقاري في جيزان

«تواصل» تنفرد.. عجوز «تسعينية» تنتصر على الصندوق العقاري في جيزان

«ولي العهد» يجتمع مع رؤساء وأعضاء الكونجرس الأمريكي (صور)

«ولي العهد» يجتمع مع رؤساء وأعضاء الكونجرس الأمريكي (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقر الكونغرس بواشنطن أمس الثلاثاء مع قيادات وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب في مختلف اللجان، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين، وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، كما اجتمع مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

كما التقى ولي العهد أيضاً كلاً من زعيم الأغلبية بمجلس النواب كيفن مكارثي، ونائب زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، وبرؤساء لجان الشؤون الخارجية والأمن الداخلي والاستخبارات في مجلس النواب، وكبار الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ولجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

واستعرض خلال الاجتماعات، الأوضاع في المنطقة بما فيها جھود التعاون في محاربة الإرھاب، والتصدي للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تھدد استقرار المنطقة، وكذلك مجالات التعاون بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية وفقا لرؤية المملكة 2030.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. ما فعله ولي العهد والرئيس الأمريكي عند التقاط صورة رسمية

شاهد.. ما فعله ولي العهد والرئيس الأمريكي عند التقاط صورة رسمية

ولي العهد: نعمل على خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين المملكة وأمريكا

ولي العهد: نعمل على خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين المملكة وأمريكا

الرئيس الأمريكي يستقبل ولي العهد في البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي يستقبل ولي العهد في البيت الأبيض

ولي العهد يصل العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية

ولي العهد يصل العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد
«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>