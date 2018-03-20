«ولي العهد» يجتمع مع رؤساء وأعضاء الكونجرس الأمريكي (صور)

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اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقر الكونغرس بواشنطن أمس الثلاثاء مع قيادات وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب في مختلف اللجان، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين، وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، كما اجتمع مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

كما التقى ولي العهد أيضاً كلاً من زعيم الأغلبية بمجلس النواب كيفن مكارثي، ونائب زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، وبرؤساء لجان الشؤون الخارجية والأمن الداخلي والاستخبارات في مجلس النواب، وكبار الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ولجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

واستعرض خلال الاجتماعات، الأوضاع في المنطقة بما فيها جھود التعاون في محاربة الإرھاب، والتصدي للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تھدد استقرار المنطقة، وكذلك مجالات التعاون بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية وفقا لرؤية المملكة 2030.