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مدرسة بطالب واحد ومُعلم.. في الصين

مدرسة بطالب واحد ومُعلم.. في الصين
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تواصل – وكالات:

رغم تواجد طالب واحد في الفصل، إلا أن ذلك لم يمنع مدرسا من مزاولة مهنته وإعطاء الطالب حقه في المقرر من المنهج، هذا ما فعله أحد مدرسي الصين بعد أن انتقل كل الطلاب إلى مدرسة مجاورة، في بلدة نائية بالصين، تأثرت بالتطور العمراني المتزايد.

كانت صحيفة «ديلي ميل» قد نشرت قصة شو زيفينغ، المدرس بمدرسة يوتشينغ الابتدائية التي تقع مدرسة يوتشينغ بمنطقة نائية وسط جبال تايهانغ بالصين، الذي أعطى دروسًا لطالب واحد فقط في الفصل يبلغ من العمر 11 عاما.

وأثارت القصة تعاطف الملايين، حيث أظهرت المدرس باعتباره مثالًا للتفاني والإخلاص في العمل.

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