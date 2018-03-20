والد الطفلة «جود» يكشف تفاصيل إصابة ابنته برصاصة في رأسها بمهرجان «الترفيه»

تواصل – الرياض:

كشف “عبدالله البقمي” والد الطفلة “جود” التي أصيبت برصاصة طائشة استقرت في رأسها خلال حضورها أحد المهرجانات شمال العاصمة الرياض، عن تفاصيل الحادث الأليم.

وأكد والد الطفلة أن طفلته كانت برفقة العائلة يحضرون أحد المهرجانات شمال الرياض، وأثناء مشاهدتهم للعروض أصيبت برصاصة من كشك في المهرجان يوجد به بنادق هوائية (ساكتون)، أطلقت رصاصة منه واخترق ساترا خفيفا من مادة البلاستيك (المشمع) الذي وضع للحماية من الرصاص، واخترقت الرصاصة رأس جود من الجهة اليمنى واستقرت في الجهة اليسرى فوق الأذن.

وأشار البقمي إلى أنه تم نقل طفلته جود إلى المستشفى، وأجريت لها عملية في الحال استغرقت ست ساعات ونصف تم خلالها استخراج الرصاصة، مؤكداً أن حالتها مستقرة ولله الحمد، وإن كان هناك بعض المضاعفات وأعطيت العلاج اللازم، وفقا لـ”عكاظ”.

وأوضح أن طفلته جود بقيت في العناية المركزة 10 أيّام وخرجت منها إلى غرفة التنويم، مشيرا إلى أن المهرجان الذي تسبب في إصابة طفلته يفتقد لوسائل السلامة، فكيف يوضع حاجز بلاستيكي (مشمع) لكي يحمي الجمهور من الرصاص.

وذكر أنه سيوكل محاميا لرفع قضية على الشركة المنظمة للمهرجان، وهيئة الترفيه كونها الجهة المعنية بتنظيم المهرجانات، مبينا أنه استفسر عن نشاط الشركة المشغلة للمهرجان فوجد أنها تعمل في العقار والمقاولات، وتساءل كيف تقيم مهرجانا وهو ليس تخصصها.

وقال: لم يتصل علي أحد سواء الشركة المنظمة أو هيئة الترفيه، فقط قدِم شخص للمستشفى بعد خمسة أيام من الحادثة يقول إنه من هيئة الترفيه ليسأل ويرى ماذا حدث لطفلتي جود، وأخذ رقم جوالي لكي يتم الاتصال علي، ولكن للأسف لم يتصل علي أحد.