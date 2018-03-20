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بلومبرج: تراجع في شحنات النفط السعودي لأمريكا

بلومبرج: تراجع في شحنات النفط السعودي لأمريكا
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تواصل – وكالات:

أكدت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، انخفاض شحنات النفط من المملكة إلى الولايات المتحدة بشكل حادّ، على الرغم من العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأضحت الوكالة في تقرير لها أن: “وفقا لإحصاءات الحكومة الأمريكية، فإن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام السعودي انخفضت بنسبة 14 في المئة العام الماضي إلى 943 ألف برميل. وهذا هو أدنى مستوى له منذ عام 1988″.

وأضافت أنه وفقا لإدارة معلومات الطاقة، تسارع هذا الاتجاه في الآونة الأخيرة، مدفوعًا برغبة المملكة في تعزيز أسعار النفط.

واشارت إلى أن الولايات المتحدة استوردت فقط 690 ألف برميل من الخام السعودي في ديسمبر، بانخفاض 32 في المئة عن العام السابق”.

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