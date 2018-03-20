تفتيت الصخور بالديناميت وتضرُّر مركبات في مكة.. والجهات الأمنية تباشر

تواصل- مكة:

تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغاً من متضررين أفادوا بأن زجاج مركباتهم تعرضت للكسر؛ وذلك بسبب الصخور التي تساقطت أثناء انفجار مادة تفتيت الصخور (ديناميت) بالقرب من مستشفى الملك فيصل بحي الششة.

وعلى الفور باشرت شرطة العاصمة المقدسة والجهات المختصة البلاغ، حيث تبين قيام قيام أحد القائمين على مشروع باستخدام مادة الديناميت لتفتيت الصخور، بالقرب من مستشفى الملك فيصل بالششة

وتولى قسم شرطة القرارة التحقيق في الحادثة وفتح محضراً والاستماع لأقوال المتضررين وتسجيل بياناتهم، وتحديد مقدار التلفيات، فيما تم الوقوف على الموقع والتحقيق مع القائمين على المشروع بحكم الاختصاص.