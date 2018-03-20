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إحصائية مهمة لـ«حساب المواطن» عن المستفيدين

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تواصل- فريق التحرير:

كشف المهندس ‫علي راجحي، المدير العام لبرنامج حساب المواطن، أن ‏المستفيدين من الدفعة الأخيرة 12 مليونًا، وإجمالي المبلغ الذي دُفع بالدفعة الأخيرة ملياران و200 مليون. مشيرًا إلى أن 46 % استفادوا من الدعم الكامل، و9 % فقط استفادوا بالحد الأدنى، وهو 300 ريال.

وقال “راجحي” لبرنامج “يا هلا”، أمس الثلاثاء: ‏لا شيء يمنع العسكريين من التسجيل في البرنامج، وليس هناك أي مواطن مستثنى مهما كانت وظيفته.

ورد “الراجحي” على عدم رضا 71 ٪، بحسب تصويت “يا هلا”، عن برنامج حساب المواطن قائلاً: الحمد لله، أنا راض، نحن ندعم في فَرْق التكلفة، وليس في التكلفة كاملة. مشيرًا إلى أن حجم الأفراد كبير، ومعتبرًا أن مبلغ 382 ريالاً للفرد الواحد عطفًا على معدلات جميع معايير الاستهلاك في الكهرباء أو البنزين “نسبة مقنعة جدًّا”.

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