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بالفيديو.. «الترفيه» تعلق على حادث الطفلة «جود»

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تواصل – فريق التحرير:

علق عبدالرحمن الخليفة مدير عام التواصل بالهيئة العامة للترفيه على حادث الطفلة ”جود” التي أُصيبت برصاصة في أحد المهرجانات الترفيهية بالرياض.

وقال الخليفة في مداخلة تلفزيونية اليوم: “إن الهيئة ستعاقب جميع المخطئين والمقصرين، وأولهم المنظمة للمهرجان، وستكون العقوبات إما غرامات مالية، أو سحب التراخيص الخاصة بها”.

وأصابت رصاصة طائشة طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، في الرأس أثناء مشاركتها في أحد المهرجانات الترفيهية بالرياض.

وأوضح والد الطفلة ”جود” أن ابنته التي تدرس في الصف الأول متوسط، خضعت لعدة عمليات جراحية، في محاولة لإنقاذ حياتها، مضيفاً أنها أُصيبت برصاصة من بندقية صيد هوائية ”ساكتون” عندما كانت تتابع عروض أحد المهرجانات الترفيهية من مكانها بالمدرجات.

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