اليمن.. أسرة «صالح» تطالب بعقد محكمة دولية للتحقيق في مقتله

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طالبت أسرة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بعقد محكمة دولية للتحقيق في مقتله على يد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مطلع ديسمبر الماضي.

وأرسل يحيى محمد صالح -نجل شقيق صالح- برقية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية روسيا الاتحادية، طالب خلالها بالضغط باتجاه تشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال عمّه صالح، والتحقيق في كل جرائم الحرب المرتكبة من كل الأطراف المتحاربة.

ودعا يحيى، في برقيته التي نشرها على صفحته على فيسبوك، لدور روسي لإيقاف “العدوان الخارجي والداخلي على اليمن، ورفع الحصار المستمر منذ ثلاثة أعوام، والعمل على إخراج اليمن من البند السابع، ورفع العقوبات عن المواطنين اليمنيين”.

يذكر أن علي عبدالله صالح قُتل على يد ميليشيا الحوثي في الرابع من ديسمبر الماضي، وبتأكيد من لجنة الخبراء الدوليين المعنية في اليمن، إلا أن يحيى لم يُصدر أي اتهام للحوثيين حتى اليوم.