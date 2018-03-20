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«الجزائية» تسدل الستار على جريمة «مدارس المملكة»
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تواصل – الرياض:

قضت المحكمة الجزائية، اليوم الثلاثاء، بالقتل قصاصاً بحقّ مرتكب الجريمة المعروفة إعلامية باسم “مدارس المملكة”.

وصدر حكم القصاص بحق أسامة نجم، عراقي الجنسية، والذي أقدم في الخامس من شهر رمضان الماضي “1438هـ”، على قتل “عبدالعزيز فيحان العتيبي ومحمد الدوي”.

يذكر أنه تمّ القبض على الجاني، من قِبل إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، وهو عراقي الجنسية في العقد الرابع من العمر خلال العام الماضي.

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أوضح أنه بتاريخ 5/9/1438هـ تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن إطلاق نار داخل إحدى المدارس الأهلية شمال العاصمة الرياض؛ نتج عنه وفاة شخصين وإصابة ثالث.

وأوضح الميمان أنه عثر على شخصين متوفيين في الموقع، وهما سعودي في العقد الرابع من العمر، وفلسطيني في العقد الخامس من العمر، وإصابة مصري في العقد الرابع من العمر.

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