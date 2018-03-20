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«النقد» تتيح استخدام بطاقة «مدى» للشراء من المواقع الإلكترونية

«النقد» تتيح استخدام بطاقة «مدى» للشراء من المواقع الإلكترونية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة النقد أنه ابتداءً من 1-4-2018 يمكن استخدام بطاقة الصراف الآلي مدى للشراء من مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية مثل: أمازون، وآي بي، وسوق، ووادي، وجرير، وإكسترا، وغيرها دون الحاجة إلى بطاقة ائتمانية (فيزا وماستر كارد).

وأوضح ماجد البواردي، نائب وزير التجارة والاستثمار، أن إتاحة الدفع الإلكتروني والشراء عن طريق بطاقات الصراف “مدى” أحد أهم المبادرات في دعم التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في المملكة.

وأضاف البواردي في تغريدة عبر حسابه في بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سنرى مبادرات رائعة في ٢٠١٨ تدعم التجارة الإلكترونية بإذن الله.

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