المملكة تحصد المركز الثاني في جائزة «بورسعيد» القرآنية بمصر (صورة)

تواصل – الرياض:

حققت المملكة إنجازاً قرآنياً جديداً في ميدان المنافسات القرآنية العالمية، بفوز الطالب تركي بن مقرن العبدالمنعم من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي في مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهالات الدينية بجمهورية مصر العربية التي أقيمت خلال الفترة 28 – 6 حتى 2 – 7 / 1439هـ وحصوله على المركز الثاني.

وقال الطالب الفائز تركي العبدالمنعم، أحمد الله تعالى وأشكره على ما منَّ به من الفوز في هذه المسابقة القرآنية التي تجمع الشباب من مختلف دول العالم على المنافسة في حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وحسن ترتيله، ولم يكن لي هذا الفوز إلا بفضل المولى سبحانه تعالى، ثم ما تبذله بكل سخاء حكومة بلادي المملكة العربية السعودية، وما يقدمه ولاة الأمر من عناية واهتمام بالقرآن الكريم والتشجيع لحفظه.

وأعرب “العبدالمنعم” عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقات القرآنية الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، الذي كانت له بصمة كبرى في تحفيز طلاب الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، كما قدَّم شكره وتقديره للأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية ممثلة بالأمين العام للمسابقة الدكتور: منصور بن محمد السميح.

في سياق متصل، أشاد الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدكتور منصور بن محمد السميح بمستوى الطالب تركي العبدالمنعم، حيث إنه يمثل نخبة أبناء المملكة، وقدم السميح شكره للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، وجمعية تحفيظ الزلفي إزاء برامجهم المميزة التي أسهمت بتحقيق الفوز في مسابقة بور سعيد الدولية.