«مدني جدة» يحيل التحقيق بحادثة حريق الفيصلية إلى الأجهزة الأمنية

تواصل – جدة:

قررت إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، إحالة التحقيق في حادثة حريق بمنزل شعبي في حي الفيصلية إلى الأجهزة الأمنية لشبهات رصدها فريق التحقيق في مدني جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فريق الإنقاذ تمكن، اليوم الثلاثاء، من إخلاء بناية مكونة من دورين بعد نشوب حريق بالدور الأول، كما تمكنت الفرق ذاتها من إخراج امرأتين سعوديتين احتجزتا خلف سحب الدخان إحداهما في العقد السابع والأخرى في العقد الثالث، تعرضتا لحالة اختناق، وتم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

وأشار سرحان إلى أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد الحريق الذي اندلع في الصالة وخلَّف سحب من الدخان تسللت إلى أروقة البناية صاحبها ارتفاع بدرجات الحرارة نتيجة الاحتراق في أروقة الشقة المحترقة؛ ما استدعى إخلاء البناية من قاطنيها.

ولفت إلى أن فريق التحقيق باشر معاينة مسرح الحادثة ليتم رصد شبهة جنائية تقف خلف اندلاع الحريق؛ ما استدعى إحالتها لجهات الاختصاص.