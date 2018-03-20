إطلاق نار في مدرسة أمريكية يتسبب في إصابة 2 ومقتل المهاجم

تواصل – وكالات:

وقع إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة غريت ميلز في ولاية مريلاند الأمريكية، على بعد 90 دقيقة من العاصمة واشنطن، أدى إلى إصابة شخصين ووفاة المهاجم متأثراً بجروحه.

وقال مسؤول الشرطة في منطقة سانت ماري تيم كاميرون، إن طالباً وطالبة أُصيبا بجروح برصاص المهاجم الذي لم تكشف هويته. وأضاف بأن مسؤول الأمن في المدرسة لاحق مطلق النار وتمكن من إصابته، وقد تُوفي لاحقاً متأثراً بجروحه في المستشفى.

وتتكرر حوادث إطلاق النار في المدارس الأمريكية، حيث قتل في 14 فبراير 17 شخصاً بإطلاق نار في مدرسة بولاية فلوريدا.

ومن المرتقب تنظيم تظاهرة ضخمة في 24 مارس بواشنطن؛ للمطالبة بضبط أفضل لمبيعات الأسلحة في السوق الأمريكية.