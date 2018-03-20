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«تحالف رصد»: حقوق الإنسان تراجعت لأدنى مستوياتها باليمن منذ انقلاب الحوثيين

«تحالف رصد»: حقوق الإنسان تراجعت لأدنى مستوياتها باليمن منذ انقلاب الحوثيين
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تواصل – واس:

دعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان “رصد”، اليوم الاثنين، لإجبار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على احترام حقوق الإنسان.

وأوضح عضو التحالف يوسف أبو راس، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات في جنيف، أنه في حين أن الاستعراض الدوري الشامل يمثل آلية جيدة لمراقبة الدول في مدى احترامها والتزامها بتطبيق حقوق الإنسان, إلا أن تطبيق هذه الآلية يصبح صعباً أو مستحيلاً في ظل حكم الفاعلين من غير الدول.

ولفت أبو راس إلى تراجع حقوق الإنسان في اليمن إلى أدنى مستوياتها منذ انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الحكم في سبتمبر 2014م وما ارتكبته من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، خاصة القتل خارج إطار القانون عن طريق القصف العشوائي للمناطق السكنية، وزرع الألغام في المدن، وكذلك بالقتل الموجه برصاص القناصة، أو عمليات الاغتيال، أو بالإعدام الميداني، أو تحت التعذيب.

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