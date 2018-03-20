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اليمن.. مقتل وإصابة 51 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بـ«تعز»

اليمن.. مقتل وإصابة 51 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بـ«تعز»
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تواصل – واس:

لقي 28 عنصراً من ميليشيا الحوثي مقتلهم وأُصيب 23 آخرون، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني، غرب محافظة تعز.

وقال قائد جبهة مقبنة، العقيد حميد الخليدي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، إن مواجهات عنيفة دارت منذ الصباح في عزلة اليمن قهبان – مقبنة، أسفرت عن مقتل 28 من الحوثيين وإصابة 23 آخرين ولا تزال جثثهم متناثرة في مناطق المواجهات.

وأضاف أن الميليشيات حاولت الهجوم على مواقع الجيش الوطني في تبة الخزان وقهبان، ولكنها سرعان ما تراجعت جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها منذ فجر اليوم.

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