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الحكم بالقتل تعزيراً لإرهابي استهدف 3 مواقع أمنية في القطيف

الحكم بالقتل تعزيراً لإرهابي استهدف 3 مواقع أمنية في القطيف
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تواصل – القطيف:

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل تعزيراً بحق إرهابي؛ إثر إدانته بالاشتراك في خلية إرهابية بالعوامية واستهداف 3 مواقع أمنية في القطيف، وإطلاق النار على رجال الأمن ومركباتهم، في حكم ابتدائي.

وجاء في منطوق الحكم الذي صدر من لجنة قضائية مكونة من 3 قضاة، فإن المدّعى عليه أدين باشتراكه مع خلية إرهابية من بينهم مطلوبون أمنياً، في استهداف النقاط الأمنية بقصد إصابة وقتل رجال الأمن، من خلال قيامه بإطلاق النار على مركز شرطة العوامية بثلاث طلقات نارية من سلاح رشاش، بمشاركة اثنين من رفاقه.

وقال ناظر القضية: إن المدّعى عليه قام كذلك بإطلاق النار على نقطة تفتيش بمدينة صفوى بالقطيف في وقتين مختلفين، بواقع أربع طلقات في المرة الأولى وسبع طلقات في المرة الثانية، كما استهدف نقطة تفتيش بحي الناصرة في وقتين مختلفين، بواقع 5 طلقات في المرة الأولى، و6 طلقات في المرة الثانية.

وأشار إلى أن المدان قام بإطلاق النار من سلاح (مسدس) على سيارة أمنية (دورية سرية)، أثناء قيامها بعملها بطلقتين، أصابت واحدة منهما تلك السيارة بمشاركة أحد رفاقه، وإطلاقه النار بسلاح (مسدس) على سيارتين مدنيتين أثناء سيرهما في بلدة العوامية، بعد ترصده لهما وظنه أنهما تابعتان للدوريات الأمنية.

وتابع رئيس الجلسة القضائية في حكمه، أنه ثبت أن هذه الأفعال الإجرامية التي أدين المدّعى عليه بارتكابها، من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد، وثبتت هذه التهم، وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرَّمة شرعاً ونظاماً؛ ولشناعة ما أدين به المدّعى عليه يعزر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

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