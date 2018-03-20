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«البيئة»: تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور في القويعية

«البيئة»: تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور في القويعية
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تواصل – واس:

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية إصابة واحدة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 بمحافظة القويعية.

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 11658 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 160 حالة، في حين جرى التخلص من 1188 طائراً خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحةً أنها تلقت بلاغاً واحداً خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الاستفسارات 3 استفسارات.

وأكدت الوزارة أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافةً، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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