احذر من تحمير البطاطس وتحميص الخبز في المنزل

تواصل – وكالات:

حذر المسؤولون في الهيئة الأوروبية للأمن الغذائي من المبالغة في تحمير البطاطس وتركها تصل إلى اللون الأصفر الداكن، كما حذرت من تحميص الخبز وتخزينه في الثلاجة، وأكدوا أن ذلك ينشط المادة الكيميائية التي تعرف باسم “أكريلاميد”، وهى مركب كيميائي سام مسبب للسرطان.

وأشار المسؤولون في دراسة حديثة لهم إلى أن حرارة التحمير يجب ألا ترتفع عن 120 درجة مئوية، مع وضع البطاطس في ماء دافئ للتخلص من المادة السكرية بها قبل تحميرها، مع تغيير الزيت باستمرار.

وأكد المسؤولون أن مادة أكريلاميد المسرطنة تتكون طبيعياً مع الأغذية الغنية بالنشا الأميني والسكر، والتي تحدد لون وطعم الأغذية، ومع تسوية هذه الأطعمة بحرارة مرتفعة سواء في الفرن أو في رطوبة ضعيفة تتكون هذه المادة المسرطنة؛ مما يتطلب مراعاة ظروف إعداد هذه الأطعمة في المنزل.