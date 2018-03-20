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الرياض تستضيف القمة العربية منتصف الشهر المقبل

الرياض تستضيف القمة العربية منتصف الشهر المقبل
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تواصل – الرياض:

أعلن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، أن القمة العربية في دورتها الـ29 ستعقد في 15 أبريل المقبل في الرياض.

وأوضح أبو الغيط في تصريحات للصحافيين أن الأمانة العامة للجامعة تلقت “إخطاراً رسمياً” بذلك من المملكة العربية السعودية.

وكان من المفترض أن تعقد القمة أواخر مارس الحالي كما جرت العادة كل عام، لكن وزير الدولة للشؤون الإفريقية، أحمد القطان، قال مطلع الشهر الحالي إن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر إجراؤها من 26 إلى 28 مارس الحالي، استدعى اقتراح موعد آخر، إلا أن هذا الموعد لم يناسب الأردن، الرئيس الحالي للقمة، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد.
يذكر أن القمة العربية السابقة كانت قد عقدت في 29 مارس بمنطقة البحر الميت في الأردن، بمشاركة جميع الدول باستثناء سوريا التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ العام 2011.

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