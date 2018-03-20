تحذير لحسابات «تويتر» الكبيرة.. الإغلاق قريب جدًا منكم لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

يعتمد الكثير من حسابات “تويتر” الكبرى ومنها الصحف التي يتجاوز متابعيها الملايين، على برنامج “TWEETDECK” والذي يقود بدوره بنشر التغريدات آلياً.

وظهرت مؤخراً مشكلة واجهتها الكثير من الحسابات الشخصية وهي الإغلاق من جانب الشركة دون معرفة الأسباب؛ إذ يأتي ذلك ضمن جملة من السياسات الجديدة للشركة.

وفي هذا الصَّدد، أوضح حساب “تقنية ومعلومات” على موقع “تويتر” والمهتم بالشؤون التقنية، أن “تويتر” يتجه لإغلاق الحسابات التي تعتمد على “TWEETDECK”.

وكتب الحساب: “مهم جداً الحسابات الكبيرة التي لديها متابعون كُثر في “تويتر” تسجل خروجاً من برنامج (TWEETDECK) وتعطل صلاحيات الوصول له؛ لأن توقيف الحسابات بسببه وشركة تويتر مركزين عليه بسبب التغريدات الآلية والرتويت”.