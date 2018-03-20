تحذير لحسابات «تويتر» الكبيرة.. الإغلاق قريب جدًا منكم لهذا السبب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

نص تعديلات نظام «إجازات العاملين بالدولة».. اعرف حقوقك

نص تعديلات نظام «إجازات العاملين بالدولة».. اعرف حقوقك

«تواصل» تنفرد.. عجوز «تسعينية» تنتصر على الصندوق العقاري في جيزان

«تواصل» تنفرد.. عجوز «تسعينية» تنتصر على الصندوق العقاري في جيزان

مجلس الوزراء يقر تعديلات مهمة على «إجازات العاملين بالدولة»

مجلس الوزراء يقر تعديلات مهمة على «إجازات العاملين بالدولة»

كيف تحصل الأسرة على مساعدة مقطوعة 8670 ريالاً؟.. إليك الشروط

كيف تحصل الأسرة على مساعدة مقطوعة 8670 ريالاً؟.. إليك الشروط

تحذير لحسابات «تويتر» الكبيرة.. الإغلاق قريب جدًا منكم لهذا السبب

تحذير لحسابات «تويتر» الكبيرة.. الإغلاق قريب جدًا منكم لهذا السبب
0

تواصل – فريق التحرير:

يعتمد الكثير من حسابات “تويتر” الكبرى ومنها الصحف التي يتجاوز متابعيها الملايين، على برنامج “TWEETDECK” والذي يقود بدوره بنشر التغريدات آلياً.

وظهرت مؤخراً مشكلة واجهتها الكثير من الحسابات الشخصية وهي الإغلاق من جانب الشركة دون معرفة الأسباب؛ إذ يأتي ذلك ضمن جملة من السياسات الجديدة للشركة.

وفي هذا الصَّدد، أوضح حساب “تقنية ومعلومات” على موقع “تويتر” والمهتم بالشؤون التقنية، أن “تويتر” يتجه لإغلاق الحسابات التي تعتمد على “TWEETDECK”.

وكتب الحساب: “مهم جداً الحسابات الكبيرة التي لديها متابعون كُثر في “تويتر” تسجل خروجاً من برنامج (TWEETDECK) وتعطل صلاحيات الوصول له؛ لأن توقيف الحسابات بسببه وشركة تويتر مركزين عليه بسبب التغريدات الآلية والرتويت”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

آراء مغردين.. المرور السري في جدة بين الترحيب والانتقاد

آراء مغردين.. المرور السري في جدة بين الترحيب والانتقاد

الأمير خالد بن سلمان يدشن حسابه على «تويتر»

الأمير خالد بن سلمان يدشن حسابه على «تويتر»

«الجبير»: ولي العهد سيعرض رؤية 2030 بواشنطن.. وأزمة قطر «مسألة صغيرة»

«الجبير»: ولي العهد سيعرض رؤية 2030 بواشنطن.. وأزمة قطر «مسألة صغيرة»

«حساب المواطن» يوضح الإجراء المتبع عند وفاة زوجة المستفيد

«حساب المواطن» يوضح الإجراء المتبع عند وفاة زوجة المستفيد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد
«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد
معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»
تقارير وحوارات

معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>