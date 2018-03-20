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مشهد رائع.. هكذا قلد طفل بريطاني اللاعب محمد صلاح (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو يقلد فيه طفل بريطاني اللاعب المصري محمد صلاح، والذي اشتهر بسجوده في الملعب.

وأظهر الفيديو الطفل وهو يسدد ركلة جزاء، وعقب نجاحه في إحرازها قام بالسجود على أرضية الملعب، مقلداً بذلك “صلاح”، فيما صفق له الجماهير الحاضرون بالملعب.

واشتهر اللاعب المصري “صلاح” بسجوده دائماً في الملاعب البريطانية والأوروبية، بعد إحرازه كل هدف؛ إذ سلطت الصحافة الأجنبية الضوء على هذا الأمر وتأثُّر المشجعين بذلك.

وكان مشجع بريطاني أعلن الأسبوع الماضي، اعتناقه الإسلام في تغريدة على موقع “تويتر”، بعد تسجيل اللاعب “صلاح” هدفين وسجوده على أرضية الملعب.

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