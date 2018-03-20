لمرضى اضطرابات الهضم.. «حقنة خفيفة» تنهي معاناتكم تمامًا

تواصل – وكالات:

كشف باحثون بمدينة بيرث الأسترالية عن قرب توصلهم من لقاح جديد يساعد المصابين بالاضطرابات الهضمية على تحسين عملية الهضم.

وبحسب فريق البحث فإن هذا اللقاح قاب قوسين أو أدنى من التداول في الأسواق، إذ أنه سيكون قيد الاستخدام خلال عامين فقط، كما أكدوا أنه سيتم تطويره ليستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتزمي ومرض السكري.

ويعد هذا اللقاح ضروري مهم للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الهضمية بشكل يومي ما يجعل من تناول الطعام عبئاً صحياً متعباً عليهم في الكثير من الأحيان.

لذا ووفقا لـ “الدكتور مايكل وينلو – من مركز البحوث السريرية الأسترالي” فإن اللقاح الجديد سيكون مجرد حقنة خفيفة، شبيهة بحقنة الأنسولين، من شأنها أن تمنح المرء فرصة لتناول معظم أنواع الوجبات والطعام دون أن يضطر لاتباع نظام غذائي صارم”.

وأضاف “يمكن تطوير هذا اللقاح، لاستخدامه في معالجة مرض السكري والتهاب المفاصل أيضاً”.

ويؤكد الخبراء أن اللقاح يتكون من مجموعة من البروتينات التي ترتبط بخلايا الجهاز المناعي، وتقوم بتهدئتها لدى تعرضها لعنصر الغلوتين، ما يمهد الطريق للتخفيف من أعراض الاضطرابات الهضمية وشفائها مع مرور الوقت، وفقاً لما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.