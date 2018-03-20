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مشاركة مميزة لـ «الدرر السنية» في معرض الرياض للكتاب

مشاركة مميزة لـ «الدرر السنية» في معرض الرياض للكتاب
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تواصل- فريق التحرير:

تشارك مؤسسة “الدر السنية” في معرض الرياض الدولي للكتاب، بالعديد من الإصدارات المميزة في التفسير والفقه والأخلاق وغيرها.

وطرحت المؤسسة باقة من إصداراتها الجديدة حازت إعجاب زوار المعرض، يأتي في طليعة تلك الباقة كتاب (التفسير المحرر) حيث طُبع منه مؤخراً المجلد الثاني عشر والمجلد الثالث عشر؛ وتحوي سور: (الرعد – إبراهيم – الحجر – النحل)، والتفسير المحرر كتاب يشتمل على شرح مفصل لمعاني الآيات وكذلك المعنى الإجمالي، ومعاني الكلمات الغريبة، بالإضافة إلى الفوائد التربوية، واللطائف العلمية، وبلاغة الآيات.

ومن أحدث إصدارات المؤسسة التي شاركت بها في المعرض كتاب “فقه الأطعمة والأشربة” وهو كتاب يشتمل على أهم الأحكام التي تتعلق بالطعام والشراب؛ بالإضافة إلى أحكام الصيد والتذكية والعقيقة والأضحية؛ مع ذكر الحكم الراجع بأدلته من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

كما طرحت ” الدرر السنية” كتاب “فقه لباس المرأة وزينتها” وهو كتاب خاص بالنساء يذكر أحكام مسائل الملابس والزينة في أسلوب سهل بسيط، مع ذكر المسائل التي  تهتم بها النساء؛ كحكم استخدام المكياج، وطلاء الأظافر “المناكير”، والعدسات اللاصقة الملونة، والرموش الصناعية، وحكم عمليات التجميل، وضوابط الحجاب الشرعي.

إضافة إلى ذلك احتوى جناح مؤسسة “الدرر السنية” على عدد كبير ومتنوع من الإصدارات السابقة التي لاقت قبولا ورواجا مثل كتاب “موسوعة الأخلاق” والذي يأتي في 6 مجلدات, وكتاب موسوعة عائشة أم المؤمنين, وكتاب أحاديث الفتن والملاحم المتعلقة بالشام، وغيرها من الإصدارات المميزة.

جدير بالذكر أن مؤسسة الدرر السنية دأبت على المشاركة في معارض الكتاب المحلية والدولية كل عام؛ حيث شاركت المؤسسة هذا العام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب, وكذلك معرض القصيم في أولى انطلاقته, إضافة إلى المشاركة السنوية في معرض الرياض الدولي للكتاب.

 

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